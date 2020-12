Direto da redação

Uma forte chuva no final da tarde desta terça-feira (29) provocou o transbordamento do Córrego Pirajuçara e alagou casas na região do Jardim Leme, em Taboão da Serra.

Vídeos mostram que a água invadiu casas no bairro e até ônibus que realizam a linha circular ficaram submersos.

Até o fim da noite não havia um balanço dos estragos causados pelo temporal.