Vítima de infarto, músico Carlos Augusto morre aos 41 anos em Taboão da Serra

Morreu na madrugada desta quarta-feira (26), o músico Carlos Augusto, conhecido como “Vampeta”, aos 41 anos, vítima de infarto. Ele deixa esposa e uma legião de admiradores, especialmente na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Helena, onde residia. Carlos Augusto se recuperava de uma cirurgia bariátrica realizada há cerca de um mês.

Desde a juventude, Vampeta esteve envolvido com a Pastoral da Juventude, marcando gerações de fiéis com seu talento, carisma e dedicação. Seu compromisso com a Igreja também se destacou no movimento TLC (Treinamento de Liderança Cristã), onde inspirou muitos jovens a fortalecerem sua fé.

O velório e enterro acontecerão no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, a partir das 14h.

A Diocese do Campo Limpo publicou uma nota em seu perfil oficial no Instagram, reconhecendo a dedicação de Augusto ao longo de sua vida.

“Sua generosidade e talento marcaram a comunidade católica, especialmente na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim Helena, Taboão da Serra, onde cresceu na fé”, diz o texto.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida também se manifestou com uma mensagem de despedida.

“Se fôssemos descrever sua relevância para nós, não haveria papel no mundo suficiente para escrever”.