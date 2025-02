Direto da redação

IPTU 2025: parcela única vence em 11 de março; Imóveis atingidos pelas enchentes de fevereiro podem solicitar isenção

Os moradores de Taboão da Serra já começaram a receber os carnês do IPTU 2025. O pagamento da parcela única ou da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo deve ser feito até 11 de março.

Quem não receber o carnê pelos Correios pode emitir a segunda via pelo site da Central de Atendimento da Prefeitura ou comparecer a uma das unidades do ATENDE, localizadas no Centro ou no Pirajuçara.

Segundo a secretária da Fazenda, Viviane Camargo, a opção digital garante mais praticidade. “Sabemos que muitos munícipes aguardam o carnê impresso para pagamento, mas também pensamos na agilidade e facilidade para quem prefere a versão online”, afirma.

A Prefeitura informa ainda que imóveis atingidos pelas inundações de fevereiro podem solicitar a isenção do IPTU, conforme o artigo 41-A da Lei Complementar 193/2009. “Os imóveis vistoriados pela Defesa Civil já estão cadastrados no sistema, e os proprietários podem solicitar a remissão no ATENDE”, explica a secretária.

Serviço – ATENDE Taboão da Serra

Unidade Centro – Rua Pedro Mari, 80, Parque Assunção

Unidade Pirajuçara – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Atendimento: Segunda a sexta, das 8h30 às 16h30 (exceto feriados)