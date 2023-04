Whatsapp libera usar a mesma conta em até 5 celulares simultaneamente; veja como funciona

Por Samara Matos, na redação

Nas próximas semanas, o WhatsApp irá permitir usar a mesma conta em até quatro aparelhos simultaneamente. A nova atualização do aplicativo será liberada gradativamente até segunda-feira (1°), quando estará disponível para todos os usuários.

A nova ferramenta vai funcionar de forma similar ao WhatsApp Web, que envia uma mensagem ao seu navegador ou computador pedindo a autorização para conectar.

Segundo o aplicativo, apesar do celular estar conectar em outro aparelho, as mensagens, arquivos, ligações e outras informações pessoais do usuário permanecerão protegidos de ponta a ponta com a Criptografia.

O WhatsApp ainda destacou que se aparelho principal ficar inativo por muito tempo automaticamente os dispositivos secundários serão desconectados.

Com o lançamento da nova função, os usuários do WhatsApp poderão iniciar uma conversa em um aparelho e continuá-la de outro. De acordo com a empresa, não há restrições de sistema operacional (SO). Ou seja, será possível conectar a conta em celulares Android ou iPhones (iOS) independentemente do SO do dispositivo principal.

A medida visa apoiar usuários que possuem mais de um dispositivo, mas também reforça as opções das empresas com mais funcionários, que podem responder clientes utilizando uma mesma conta.

Também “nas próximas semanas”, a empresa afirma que lançará “uma maneira alternativa e mais acessível de se conectar a dispositivos complementares”. Com essa novidade, será possível incluir o número de telefone no WhatsApp Web para receber um código único, que será usado para conectar ao dispositivo — atualmente, é preciso ler um código QR.