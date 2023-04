PRF e Polícia Militar apreendem veículo clonado durante operação na Regis Bittencourt

Direto da redação

Nesta terça-feira (25), a PRF e a PM apreenderam um veículo VW / Gol, furtado na capital paulista em fevereiro deste ano. A abordagem ocorreu no km 299 da BR 116 – Regis Bittencourt, no município de Itapecerica da Serra.

A apreensão é fruto de uma ação conjunta desencadeada por policiais rodoviários federais e policiais militares do CPTran, que realizavam operação com foco na apreensão de veículos clonados.

O Gol apreendido apresentava placas do município de Jandira-SP, e estava sendo conduzido por um homem de 51 anos.

Ele disse que trocou um veículo mais antigo que possuía pelo Gol há duas semanas, em uma transação com um cliente da borracharia onde trabalha.

Ao conferir os sinais identificadores, como chassi e motor, os policiais constataram que a numeração original foi remarcada com os dados de outro veiculo semelhante.

Esta ação é conhecida popularmente como “clonagem” de veículo, muito praticada pelas quadrilhas especializadas em furto e roubo de veículos.

Condutor apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Embu das Artes-SP onde foi registrada ocorrência de Receptação.