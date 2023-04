Laudo aponta que desabamento do teto de shopping em Osasco foi causado por um rompimento de parafusos

Por Samara Matos, na redação

De acordo com laudo do Instituto de Criminalística, o teto do Osasco Plaza Shopping desabou por conta do rompimento de parafusos, por sobrecarga e oxidação da estrutura. O acidente aconteceu no dia 8 de março e ninguém ficou ferido.

O documento aponta que, no local do estacionamento, havia uma claraboia, que foi fechada com uma laje com capeamento asfáltico, uma estrutura mista com vigas metálicas e lajes pré-moldadas. Segundo os peritos, as vigas tinham chapas soldadas em suas extremidades, que estavam fixadas na estrutura já existente, com oito parafusos.

Ainda de acordo com informações, no local do desabamento, foi constatado o colapso de seis vigas, devido ao rompimento dos parafusos. Havia ainda pedaços de parafusos rompidos, com sinais de oxidação, e indícios de infiltração no concreto da laje.

Por conta do acidente, o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar irregularidades e os possíveis responsáveis pelo desabamento. Além disso, a Prefeitura de Osasco cassou o alvará de funcionamento do shopping e interditou o espaço por tempo indeterminado.