Emprega Taboão oferece 40 vagas para PCD em parceria com a Drogaria São Paulo

Direto da redação

Em parceria com a Drogaria São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho (SDE) da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra está ofertando 40 vagas exclusivas para homens e mulheres com deficiência. Os interessados podem enviar currículo pelo WhatsApp (11) 4701-0407, via e-mail: sde.cv@ts.sp.gov.br ou entregar presencialmente nos dias 26/04 e 27/04, 08h30 ou 13h na sede da SDE, que fica na Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa.

O processo seletivo é para pessoas de 18 a 60 anos, com ensino fundamental completo. É preciso ter deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla, psicossocial ou visual comprovada por laudo médico para concorrer às vagas. A oportunidade não contempla cadeirantes e deficientes visuais com comprometimento total da visão.

Os contratados irão trabalhar na escala 6×1 realizando atendimento e suporte ao cliente, organização, precificação e validação de produtos, frente de caixa, reposição de estoque e mercadoria, além de colaborar com a limpeza e organização da loja. Entre os benefícios estão vale-transporte, vale refeição, vale alimentação, gympass e outros.

“É um prazer oferecer essas vagas juntamente com a Drogaria São Paulo, porque vão propiciar não só desenvolvimento econômico, mas a inclusão de pessoas com deficiência. Não percam o prazo e enviem seus currículos ou os tragam aqui na sede da SDE”, convida Wanderley Bressan (Desenvolvimento Econômico e Trabalho).

Serviço:

Formas de inscrição:

Enviar currículo via WhatsApp – (11) 4701-0407

Enviar currículo via e-mail – sde.cv@ts.sp.gov.br

Entregar currículo na sede da SDE – 26/04 ou 27/04, às 08h30 e 13h

Emprega Taboão

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Endereço: Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888