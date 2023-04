Concurso público do Tribunal de Justiça abre 60 vagas de escrevente na região com salário de até R$ 5,4 mil

O Tribunal de Justiça/SP oferece 60 vagas de escrevente técnico judiciário para as circunscrições judiciárias de Itapecerica da Serra, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes e Guarulhos. Além do salário de R$ 5.480,54, são oferecidos auxílios para alimentação, saúde e transporte. As inscrições vão até o dia 5 de maio.

Os interessados em participar do concurso devem fazer a inscrição até o dia 5 de maio, exclusivamente no site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 81,00 que deve ser paga até o dia 8 de maio. Leia aqui o edital.