2º turno das eleições 2024: Minuto a Minuto na votação em Taboão da Serra

O Taboão em Foco acompanha a votação minuto a minuto na cidade de Taboão da Serra.

09h00: Engenheiro Daniel vota na Escola Inácio Maciel

O candidato a prefeito Engenheiro Daniel (União Brasil) votou no início da manhã deste domingo. Ele estava ao lado da esposa e de apoiadores. “Todo mal que propagaram contra nós, os adversários vão pagar nas urnas. […] Foi uma campanha muito triste [no 2º turno] porque tive que me privar de estar nas ruas na última semana”, diz.

08h00: Segurança Reforçada

A Polícia Militar reforçou o policiamento nas zonas eleitorais, que votam os candidatos a prefeito Engenheiro Daniel e Aprígio.