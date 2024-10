2º Turno das Eleições 2024: Novo prefeito de Taboão da Serra será definido neste domingo (27)

Por Allan dos Reis, direto da Redação

Neste domingo, 27 de outubro, os eleitores de Taboão da Serra voltam às urnas para eleger o prefeito da cidade pelos próximos quatro anos [2025-2028]. Na disputa estão Engenheiro Daniel (União Brasil) , que tenta o primeiro mandato, e teve 73.479 votos no 1º turno (48,98% dos válidos) e o atual prefeito Aprígio (Podemos), que tenta a reeleição e teve 38.896 votos no 1º turno (25,93% dos válidos).

A campanha eleitoral no segundo turno foi conturbada, a começar pela crise de energia elétrica, que assolou o município após um temporal que derrubou árvores, destelhou casas e fez milhares de taboanenses ficarem no escuro por quase uma semana.

Quando tudo parecia que voltaria ao normal, a notícia do atentado à tiros contra o prefeito Aprígio no dia 18 de outubro. Ele continua internado no Hospital Albert Einstein e sua saúde está estável. O fato paralisou as duas campanhas de rua.

Os dois candidatos [veja abaixo] publicaram em suas redes sociais o vídeo final da campanha, pedindo votos e a confiança do eleitor taboanense.

ENGENHEIRO DANIEL

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Engenheiro Daniel (@oficialengenheirodaniel)

APRÍGIO