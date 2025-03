4º Treinão Solidário no Morro do Cristo acontece no dia 29 de março em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

O tradicional Treinão Solidário no Morro do Cristo de Taboão da Serra está chegando e as inscrições já estão abertas. O evento acontece no próximo dia 29 de março (sábado), às 17h, reunindo atletas e entusiastas para um desafio que combina corrida, caminhada e uma subida de 200 degraus até o topo do mirante, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade.

Os interessados em participar devem se inscrever pelo link: clique aqui. O valor da inscrição é de R$ 10 + 1 kg de alimento não perecível, que será doado para famílias em situação de vulnerabilidade.

Com um percurso total de 2 km de corrida/caminhada + 200 degraus, o 4º Treinão Solidário é um convite à superação, proporcionando uma experiência única de esforço e contato com a natureza.

Ao final do trajeto, todos os participantes receberão uma medalha de participação, e os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina serão premiados com troféus.

Serviço:

Data: 29 de março (sábado)

Horário: Largada às 17h

Local: Rua do Cristo, S/N, Jardim Pazini, Taboão da Serra

Premiação: Medalha para todos os participantes e troféus para os cinco primeiros colocados (feminino e masculino)

Inscrições: Clique aqui para se inscrever

O evento tem o apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, do vereador Gallo, da UniFECAF, da equipe de corrida Nunes & Moura, do Travessia Pilates, da Mauricio Rossi Suplementos e do Fotop.