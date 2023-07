A mais tradicional Romaria da cidade acontece na sexta-feira, 28 de julho, com a saída dos pedestres, com destino a Pirapora. No sábado (29) os Romeiros se concentrarão no Largo da Matriz, para seguirem o percurso até a cidade de Pirapora, com os cavalos, charretes, bicicletas.

A caravana motorizada sairá às 7 horas, do Largo da Matriz, no domingo, com o mesmo destino para celebrar a fé no Santo Padroeiro.

No domingo (30) será celebrada a Missa dos Romeiros e pelas almas dos falecidos, no Santuário do Bom Jesus de Pirapora. Após a Missa haverá uma retreta com a Corporação Musical Imaculada Conceição e show com Tony e Bento.

O retorno dos Romeiros acontece na segunda-feira (31). Na chegada em Itapecerica da Serra, os participantes receberão a benção do padre, em frente ao Santuário Nossa Senhora dos Prazeres.

O encerramento da Tradicional Romaria de Itapecerica da Serra a Pirapora do Bom Jesus será no Ginásio de Esportes, com a apresentação de Pedru Capiotto, Juliana Valiati, seguido do show com a dupla sertaneja Teodoro e Sampaio.

Apoio: Prefeitura Municipal / Secretaria de Turismo / Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.