Abrigo faz ensaio fotográfico para incentivar adoção de pets do CCZ

Por Samara Matos, na redação

A Ong Patre de Taboão da Serra, realizou um ensaio fotográfico de cães com o objetivo de incentivar a adoção de pets. As fotos foram divulgadas na página da organização. Os pets estão para adoção no Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra. Alguns vivem no abrigo municipal há anos e nunca conheceram o amor de uma família.

Para adotar um dos bichinhos, é necessário que o interessado conheça o pet pessoalmente ou pela internet. Após realizar um pré-cadastro, os representantes do CCZ vão na casa do adotante para verificar as condições do local. Todo animal da instituição é vermifugado, castrado e recebe três doses de vacinas. Além dos cães, estão disponíveis para adoção gatos.

Ao invés de comprar um animalzinho adote, existem muitos animais carentes precisando de uma chance para ser feliz, e esses lindos estão entre eles.

Veja mais fotos abaixo: