CEAGESP realiza distribuição gratuita de 3 mil kits feira

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (14) às 14h00 acontece uma grande ação de distribuição de aproximadamente 3 mil kits feira, composto por frutas, legumes e verduras. Essa entrega será realizada no portão 7 do entreposto no CEAGESP. A distribuição dos kits será realizada com entrega de senha e de acordo com o estoque.

A parceria entre a nova diretoria da CEAGESP e os comerciantes que atuam no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) têm apresentado resultados muito positivos e que beneficiam muitas pessoas. E essa será uma forma de mostrar à sociedade a importância de todas as categorias envolvidas no abastecimento e o quanto a criação e o aumento de impostos sobre os alimentos prejudicarão as famílias que mais precisam.

