Acesso da Raposo para o Rodoanel será interditado na madrugada de quinta (3)

Por Samara Matos, na redação

A CCR RodoAnel realizará, na madrugada desta quinta-feira (03), o bloqueio de uma alça de interligação entre a Rodovia Raposo Tavares (saída 20, sentido interior) e o trecho Oeste do Rodoanel.

Em suma, a interdição total acontecerá a partir da meia-noite para que a concessionária realize a substituição de uma placa de sinalização aérea. A previsão é que os serviços sejam concluídos até às 3h de quinta-feira, com a liberação total da via.

O coordenador de Tráfego da CCR RodoAnel, Joelson Ferreira, explica que a alça possui apenas uma faixa de rolamento, o que impossibilita a execução da atividade sem que haja o bloqueio total do dispositivo. “Divulgaremos mensagens nos painéis eletrônicos da concessionária para alertar os motoristas e nossas equipes de tráfego também orientarão os condutores no local”, informa.

Portanto, durante o fechamento, o motorista que trafega pela pista oeste (sentido interior) da Rodovia Raposo Tavares e tem como destino a saída 20 para a trecho Oeste do Rodoanel, deverá seguir até o próximo retorno no km 23, retornar para a pista leste (sentido Capital) e seguir até saída 21, onde poderá acessar ambos os sentidos do Rodoanel.