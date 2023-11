Alerta de onda de calor: temperaturas podem chegar aos 38°C nesta semana na região; INMET emite avisos de risco à saúde

Direto da redação

Uma onda de calor histórica está se desenhando nesta semana. O evento, que já estava sendo previsto como intenso, está se firmando com a possibilidade de superar a onda de calor de setembro, proporcionando temperaturas muito acima da média para uma primavera e principalmente para um mês de novembro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas de grande perigo e risco à saúde devido à temperaturas acima da média por período maior do que 5 dias.

Previsão de temperaturas máximas para a quinta-feira (16) mostra que temperaturas acima dos 38ºC continuarão sendo registradas (representadas pelas cores acinzentadas).

As previsões indicam que a onda de calor continuará ao longo desta semana, se intensificando gradativamente e quebrando recordes. As máximas vão se manter entre 38°C e 40°C e serão as mais altas de 2023.

Esse calor está sendo impulsionado por um bloqueio atmosférico que deixa o tempo seco e ensolarado em praticamente todo o país, segurando as chuvas e massas de ar frio na região Sul e impedindo que elas avancem para outros Estados.

As máximas devem variar entre 40°C e 45°C e devem ser as mais altas de 2023.

A situação continua até a semana que vem, quando um sistema frontal pode ser capaz de quebrar esse bloqueio. Entre a segunda-feira (20) e terça-feira (21), o sistema pode conseguir avançar pelo Sudeste e Centro-Oeste, trazendo chuvas e fazendo as temperaturas caírem.

Vale lembrar que os efeitos de uma onda de calor na saúde das pessoas não devem ser subestimados. Um estudo recente, por exemplo, mostrou que houve um aumento significativo de óbitos especialmente na faixa etária dos 60 anos ou mais durante uma onda de calor em 2014 na cidade de São Paulo.

Por isso, para evitar maiores problemas de saúde, é recomendado que se beba bastante líquidos, evite desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia (especialmente no início da tarde), use roupas frescas e passe protetor solar.

PREVISÃO DO TEMPO NA REGIÃO

24° 38° 90% Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. 24° 38° 90% Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 21° 36° 90% Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 23° 38° 90% Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. 21° 34° 67% Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.