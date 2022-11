Alesp aprova aumento de 50% dos salários do governador, vice e secretários a partir de janeiro de 2023

Direto da Redação

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na tarde desta terça-feira (29) o projeto de lei que aumenta em 50% os salários do próximo governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do seu vice e dos secretários que irão compor o novo governo a partir de janeiro de 2023.

Após algumas tentativas frustradas de votação nas últimas semanas, por falta de quórum, o projeto foi aprovado por 56 votos a favor e seis contrários, entre eles, parlamentares do Psol, do Novo, do PSDB e do Agir. O texto segue agora para sanção ou veto do governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Pelo projeto aprovado, o salário do governador passará de R$ 23 mil para R$ 34,5 mil a partir de janeiro. Já o subsídio pago ao vice-governador, Felício Ramuth (PSD), subirá para R$ 32,8 mil, antes os atuais R$ 21,8 mil. E os secretários do futuro governo receberão R$ 31,1 mil por mês – hoje, o valor é R$ 20,7 mil.