Vereadores rejeitam contas de 2016 do ex-prefeito Fernando Fernandes a frente da Prefeitura de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Por unanimidade, os vereadores rejeitaram as contas de 2016 do ex-prefeito Fernando Fernandes (PSDB) a frente da Prefeitura de Taboão da Serra. Nem mesmo ex-aliados e membros do seu partido votaram a seu favor. A votação aconteceu nesta terça-feira (29).

Fernandes tentou adiar a votação por 30 dias, mas teve o pedido rejeitado em plenário antes das contas entrarem em pauta. Nem mesmo parecer favorável pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sensibilizou os vereadores.

“As contas de 2016 foi apreciado em audiência pública, passou pela comissão de finanças [da Câmara] e foi elaborado um parecer onde eu sou o relator. Então, solicito, a apreciação da consciência de cada um e que façam seus votos”, pediu André Egydio (Pode).

Os poucos vereadores que foram à tribuna justificar o voto não foram claros por quais justificativas estavam rejeitando as contas do ex-prefeito. Porém, no relatório do TC há alguns apontamentos.

“O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável em virtude da reincidência sistemática de déficits financeiros, falta de liquidez frente à dívida de curto prazo, déficit de vagas no Ensino, correspondente a 17,6% do total disponível; reiteração de provimento irregular de cargos comissionados, cujas atribuições não se enquadram nas hipóteses admitidas pelo inc. V, do art. 37 da CF”, diz trecho do relatório, que pode ser acessado na íntegra CLICANDO AQUI.

PRIMEIRA-DAMA

O discurso mais enfático foi da primeira-dama e vereadora Luzia Aprígio (Pode), que não poupou críticas ao ex-prefeito Fernando Fernandes. Ela lembrou da primeira eleição de Fernandes, que teve o Aprígio com um dos apoiadores.

“Quando ele não precisou mais, ele começou a perseguir o Aprígio. Foi uma perseguição muito grande que não dói no coração, dói na alma. […] Ele pediu para bloquear na Justiça, 200 milhões de reais dos associados da Cooperativa. Então, ex-prefeito Fernando Fernandes, isso foi pago. É a gratidão, coisa que o senhor não tem. Isso é política. Votei contra e voto contra todas que chegarem aqui. Voto contra as contas do ex-prefeito Fernando Fernandes”, desabafa Luzia.