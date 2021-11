Após denúncia de desmanche de moto, policiais do Baep prendem homem em Taboão

Direto da redação Policiais Militares do 5º Baep realizavam patrulhamento tático em Taboão da Serra, quando receberam informações via Copom que alguns indivíduos estariam desmontando uma motocicleta que havia sido roubada horas antes.

Em suma, diante das informações, a viatura foi até o local, na Rua Maria Henriqueta Inácio Batista, no Jardim Pirajussara onde estavam dois suspeitos ao lado da motocicleta, uma Honda CG 160 vermelha. Um deles, ao ver a viatura, empreendeu fuga a pé. O outro foi abordado e preso.

Sendo assim, um suspeito, a motocicleta e a vítima do roubo, foram conduzidos ao 1° DP de Taboão da Serra onde, após ciência do delegado de plantão, foi registrado o boletim de ocorrência de natureza “Roubo” (art.157), sendo tomadas as medidas de Polícia Judiciária, e ficando o indivíduo preso e à disposição da Justiça.