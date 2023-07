Após denúncia, supermercado Santa Fé em Taboão da Serra é alvo de blitz da Vigilância Sanitária e Patrulha do Consumidor

Direto da redação

O supermercado Santa Fé localizado na Estrada Ten. José Maria da Cunha, 1230 – Jardim Record, em Taboão da Serra tem sido alvo de denúncias . Celso Russomanno e a Patrulha do Consumidor, juntamente da Vigilância Sanitária e do Procon, estiveram no local.

Na visita, Celso Russomanno encontrou sujeira, produtos vencidos e até insetos foram encontrados nos alimentos.

Foram encontrados nas gôndolas de produtos cárneos congelados expostos à venda ao consumidor com validade vencida.

Na seção do açougue, também foi encontrada carne previamente moída exposta para venda ao consumidor, o que não é permitido por lei estadual. Nesses casos, a carne ainda em pedaço (peça) deve ser moída na frente do consumidor. Por serem considerados impróprios ao consumo humano, imediatamente os produtos foram retirados da área de venda, descaracterizados e descartados adequadamente.

Veja a reportagem da Patrulha do Consumidor:

recordtv.r7.com/cidade-alerta/patrulha-do-consumidor/videos/patrulha-do-consumidor-supermercado-na-grande-sao-paulo-e-alvo-de-blitz-da-vigilancia-sanitaria-08072023