Taboanense Luisa Martins faz apresentação no ‘Canta Comigo Teen 4’ e conquista 99 jurados com canção de Michael Jackson

Por Samara Matos, na redação

A Taboanense Luisa Martins, de 14 anos, se apresentou no palco do Canta Comigo Teen 4 , na Record Tv com “Music and Me”, de Michael Jackson. A interpretação conquistou 99 jurados. A cantora agora está na semifinal do Canta Comigo.

Luisa vem de uma família musical. Aos três anos, começou a se apresentar na igreja por incentivo do pai e do avô, que também tocavam lá. Aos seis, começou a fazer aulas de piano e não parou mais. Luisa já participou de outros programas musicais, como The Voice Kids da Tv Globo e hoje dá palestras para jovens da sua idade, falando sobre sonhos, piano e canto. Além disso, a jovem é referência musical em Taboão da Serra, representando a cidade em diversos eventos.

“Obrigada a todos vocês que se emocionaram e torceram por mim. Quero agradecer também a todos do programa que tornaram esse momento único em minha vida e carreira. Estou muito feliz! Agora, partiu para a semifinal do Canta Comigo”escreveu Luisa em suas redes sociais

Assista:

https://www.instagram.com/reel/CuiGfQmMxN0/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==