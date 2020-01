Por Allan dos Reis, na redação

A socióloga Najara Costa, que completa 39 anos em fevereiro, foi escolhida pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) como pré-candidata a Prefeitura de Taboão da Serra nas eleições municipais de outubro deste ano. O partido trabalhava inicialmente com o nome de Rodrigo Martins.

“É um desafio. Foi uma ideia que o coletivo teve e tivemos que maturar. Acho que esse governo, desgoverno, ensinou muito para gente. Que a gente deve reagir e não ter medo. A nossa indignação deve nos modificar internamente para traçarmos novas metas e pensar um novo modelo de sociedade. Temos a capacidade de fazer diferente”, diz Najara, em podcast nas redes sociais.

“Eu percebo que Taboão da Serra não muda. A gente não tem política de mobilidade decente. Temos um transporte que é caro e ineficaz. Não há um teatro municipal… O município, nos últimos anos, cresceu muito com a verticalização, a partir dos novos prédios, mas a gente percebe uma periferia que não tem saneamento básico. […] É uma cidade com pouco planejamento urbano, que veio de um contexto de ocupação, que é legítimo, mas a gente precisa estruturar novas políticas públicas para as pessoas”, completa.

Nas eleições de 2012 e 2016, o candidato pelo partido foi Stan, que obteve 7.075 e 2.758 votos, respectivamente. O partido também vai lançar chapa completa com candidatos ao cargo de vereador e deve inovar, com candidaturas coletivas, formadas por pessoas que se unem por uma vaga no legislativo.

Najara é mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC e professora na Faculdade Zumbi dos Palmares. Durante a gestão do ex-prefeito Evilásio Farias foi coordenadora da Divisão de Cultura, responsável pelo antigo Liceu de Artes. Ela também trabalhou na capital paulista, no governo Fernando Haddad, na Coordenação de Ações Afirmativas na Secretaria da Igualdade Racial.