Aprígio não assina “carta de compromisso” elaborada por movimento negro; 7 candidatos já assinaram

Por Allan dos Reis, na redação

O candidato a prefeito Aprígio (Podemos) recebeu na noite desta terça-feira (27) integrantes do movimento negro de Taboão da Serra em seu comitê político e se recusou a assinar a “Carta de Compromisso a Ser Assumida pelos Candidatos ao Poder Executivo e Legislativo”, que tem como intuito a “implementação de ações afirmativas” na busca por igualdade racial.

Um vídeo divulgado pelo perfil “O Grito”, mostra a parte final da reunião, quando o candidato avisa que não assina e joga o microfone, bravo, sobre a mesa. “[…] Vamos conversando e não vamos abandonar ninguém”. Em seguida, um dos integrantes ressalta que “é o primeiro candidato que não assina e nós vamos continuar a nossa luta”. Ele responde e afirma que “na pressão você não leva nada mesmo” e soltou o microfone sobre a mesa.

“Desrespeito e falta de compromisso com políticas de combate ao racismo. Esse foi a constatação sobre a reunião do coletivo do movimento de negras e negros de Taboão da Serra com o candidato a prefeito Aprígio. Além do discurso clássico de que somos todos iguais, de quem não reconhece o racismo institucional e seu lugar de privilégio no mundo, o candidato que figura entre os majoritários nas eleições municipais não se comprometeu a cumprir as políticas que já fazem parte da Constituição de 1988, da Lei de Diretrizes e Base da Educação e de leis estaduais e municipais de combate ao racismo que ajudaria a evitar que milhares de pessoas negras fossem assassinadas pelo Estado por falta de medidas na área da saúde, da educação, da segurança, entre outras”, publicou o movimento na página O Grito.

Reunião entre o candidato Aprígio e integrantes do movimento negro, que terminou sem assinatura de carta de compromisso.

Horas antes, Aprígio havia se reunido com integrantes da Taboafro, coletivo que realiza feiras mensais de valorização a cultura afro. Eles também estão entregando uma carta de apresentação a todos os candidatos que disputa a Prefeitura Municipal.

OUTROS CANDIDATOS ASSINARAM

Antes da reunião com o candidato Aprígio, os outros candidatos já haviam se reunido com os integrantes do movimento negro para conhecer o teor da “Carta Compromisso” e – mesmo com pontos divergentes, como a criação de uma Secretaria, assinaram o documento.

Até a tarde desta quarta (28), apenas o candidato Vitor Medeiros (PSL) ainda não se reuniu com o grupo. Já assinaram: Professor Oderlan (PT), Dr. Eduardo Nóbrega (MDB), Dr. Ronaldo Dias (PP), Engenheiro Daniel (PSDB), Plínio do Pirajussara (SD), Dr. Waldemar Lima (PMN) e Professora Najara Costa (Psol).

CLIQUE AQUI E LEIA A CARTA NA ÍNTEGRA