“Molecada do Leme” vai em busca do título na Taça das Favelas Free Fire

Direto da redação

A equipe formada por Michael Ferreira (14 anos), Pablo Gabriel Herrera (16 anos), Guilherme Carvalho (16 anos) e Luan Araujo (19 anos) vai representar Taboão da Serra na Taça das Favelas Free Fire. Moradores do Leme, bairro de Taboão da Serra, os jovens foram entrevistados pelo Taboão em Foco e se mostraram motivados para buscar o troféu do estado em novembro.

Assista à entrevista completa no YouTube do Taboão em Foco

“Nós estamos indo para ganhar. Estamos treinando para isso. É como o ditado fala ‘nóiz é ponte e atravessa qualquer rio’”, disse Luan Araujo, o “jovem mais velho” da equipe, lembrando o poeta Marcos Pezão. O torneio é organizado pela CUFA (Central Única das Favelas) e a Garena, produtora do jogo.

O coordenador da CUFA Taboão, Nego Marcos se diz orgulhoso dos jovens que irão em busca do título. “Esses meninos aqui participaram da seletiva e foram os melhores do município. Agora a gente entra nesse torneio junto com mais 47 favelas do estado de São Paulo”.

Marcos enfatizou que os garotos estão indo para o torneio com seriedade. “Eles estão com a maior responsabilidade, porque eles não estão indo representar apenas a favela Leme, eles estão indo representar o município de Taboão da Serra, onde nós temos mais de 284 mil habitantes”.

Calendário: entenda a estrutura da competição

A Etapa Estadual do campeonato acontecerá entre os dias 2 e 8 de novembro. Neste período, dentro de cada estado, 48 times serão divididos em 4 grupos de 12 times. Depois de 3 quedas, os 3 melhores times de cada grupo passam para a Final Estadual, onde as 12 melhores equipes do estado enfrentam-se em 6 quedas. A equipe vencedora terá o título de Campeã Estadual e passa para a próxima fase, com início no dia 13 de novembro.

Na Etapa Nacional, as 27 equipes Campeãs Estaduais, e outras 9 equipes (não-campeãs, selecionadas com base no desempenho que tiveram na fase anterior), serão divididas em 3 grupos de 12 times e, depois de 6 quedas, as 4 melhores equipes de cada grupo passam para a final, que acontecerá em 5 de dezembro.

“Ao trazer a Taça das Favelas Free Fire, podemos engajar os jogadores em todo o Brasil e tornar o jogo ainda mais inclusivo e diverso”, diz Fernando Mazza, Head de Operações da Garena no Brasil.“O Free Fire é um jogo que funciona em qualquer celular. Logo, ele é o jogo competitivo perfeito quando falamos sobre inclusão! Esse é o grande momento da Taça das Favelas e da CUFA mostrarem sua capacidade de transformar vidas e revelar o futuro dos jogadores também no mundo dos esportes eletrônicos”, complementa Marcus Vinicius Athayde, diretor de inovações da CUFA e coordenador geral do projeto.