Professor Said relança livro de memórias e lucro será destinado a caridade

O ex-vereador de Taboão da Serra, professor Said, relançou seu livro de memórias. “O Caminhar do Educador”, obra autobiográfica, cujo lucro obtido com a venda será destinado a duas entidades filantrópicas, que passam por um momento delicado devido a pandemia.

O valor arrecadado com as vendas dos livros será destinado ao Lar Criança Feliz, de Taboão da Serra e a APAE de Iperó, terra natal de Professor Said. Cada livro será vendido pelas próprias entidades que irão usar o valor arrecadado para continuar com seus projetos sociais nas duas cidades.

De acordo com professor Said, a iniciativa de reeditar o livro para ajudar a APAE e o Lar da Criança Feliz veio assim que as doações diminuíram devido a pandemia do coronavírus. “A gente precisava fazer algo para ajudar, a venda dos livros irá proporcionar uma renda extra nesse período difícil”, disse.

Professor Said Jorge de Moraes é um home de histórias. Vereador em Taboão da Serra por quatro mandatos, secretário municipal em cinco pastas diferentes, entre elas a de Educação, Said tem uma rica e bonita carreira como professor, como diretor de escola e até jogador de futebol.

E são essas memórias que estão reunidas nas 298 páginas do belo livro “O Caminhar do Educador”, lançado pela primeira vez em 2018 no Cemur, em Taboão da Serra. A autobiografia é recheada por fotos, causos, passagens da política local e nacional e relata até mesmo seu encontro com Fidel Castro.

“É um livro onde conto minha trajetória, retrata bem o percurso de um professor recém-formado que depois de muitas histórias acabou abraçando Taboão da Serra, onde cheguei para ser diretor da Escola Oscar Ramos Arantes. E retratei essas minhas memórias, as amizades e minha carreira política nesse livro que vamos lançar no dia 9”, disse Said.

O livro conta também com relatos de pessoas que conviveram com Said e, que de alguma forma, tiveram suas vidas mudadas pelo educador. Antônio Carlos Fenólio, outro ícone da história de Taboão da Serra, assina o texto “Quem é Said Jorge de Moraes” que exterioriza um pouco da personalidade do amigo.

O livro foi organizado pelo jornalista Hugo Augusto Rodrigues, de Iperó. “Este livro conta a história, sobretudo, de alguém que venceu na vida. Em cada página há detalhes sobre como e com quais sacrifícios isso aconteceu. Os depoimentos dos amigos reforçam o perfil de Said como sendo alguém que realmente marcou a vida de cada pessoa do seu convívio”.

Onde comprar para ajudar?

Lar da Criança Feliz

Rua das Camélias nº 20 – Parque Assunção, em Taboão da Serra

(11) 4701-4604

Presidente do Lar: Dr. Francisco Mathias.