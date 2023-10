Aprígio sanciona projeto de lei, que cria estacionamento rotativo gratuito em frente ao Shopping Taboão

Direto da Redação

O prefeito Aprígio sancionou no dia 6 de outubro o projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos do Leme, que permite o estacionamento rotativo em frente ao Shopping Taboão. Agora a Prefeitura vai publicar decreto regulamentando os detalhes para o cumprimento da lei.

A proposta é alternativa encontrada pela Câmara Municipal após o centro de compras diminuir de 15 para 10 minutos o período de carência. O estacionamento custa R$ 14. A medida foi denunciada pelo Taboão em Foco.

O Procon Municipal chegou a notificar o Shopping Taboão. Pediu esclarecimentos a respeito da diminuição do tempo de carência, mas teve como resposta que o “empreendimento unificou o tempo de tolerância com isenção de cobrança para 10 minutos em todos os seus locais de atuação”.

Outro ponto em discussão é a necessidade de fracionamento do período de estacionamento. Durante fiscalização em uma das lojas do shopping, o deputado federal Celso Russomanno – conhecido por sua atuação em defesa do consumidor – afirma que é preciso fracionar o valor da cobrança, já que não é justo que o motorista que fica 11 minutos no local pague o mesmo valor que aquele que ficou quatro horas.