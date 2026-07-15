Arena 360° chega ao Shopping Taboão com tirolesa, torre de 10 metros e desafios nas férias

Direto da redação

O Shopping Taboão passou a receber a Arena 360°, atração de aventura voltada para crianças e adolescentes. Instalada na Praça Central, a estrutura reúne torre de 10 metros de altura, tirolesa, tobogãs, camas elásticas, circuitos suspensos e piscina de espuma.

A atração integra a programação de férias do empreendimento e oferece diferentes desafios de equilíbrio, coordenação e aventura. Entre os destaques estão a tirolesa com chegada na piscina de espuma, os tobogãs em espiral e os percursos suspensos em redes.

O ingresso custa R$ 50 para 40 minutos de permanência. Crianças com altura entre 90 centímetros e 1,20 metro devem participar acompanhadas por um responsável maior de idade. Pessoas com Deficiência (PcD) têm direito a 50% de desconto mediante apresentação de documento comprobatório.

Clientes cadastrados no Programa de Benefícios do Shopping Taboão recebem tempo extra na atração: cinco minutos para clientes 1 estrela, dez minutos para clientes 2 estrelas e quinze minutos para clientes 3 estrelas.

Serviço

Arena 360°

📍 Praça Central do Shopping Taboão

R$ 50 por 40 minutos

Indicado para crianças e adolescentes

Crianças entre 90 cm e 1,20 m devem estar acompanhadas por um responsável.

Pessoas com Deficiência têm 50% de desconto mediante comprovação.