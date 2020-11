Atriz taboanense Naruna Costa vive Angela Davis em especial da Rede Globo nesta sexta (20)

Direto da redação

Quem assistir à Rede Globo nesta sexta-feira (20), logo depois da novela das 21h, vai poder ver a atriz Naruna Costa, cofundadora do espaço Clariô, em Taboão da Serra, em ação. Naruna Costa vai interpretar Angela Davis, filósofa estadunidense militante da luta pelos direitos da população negra. O especial Falas Negras é dirigido por Lázaro Ramos.

“Realizo mais um sonho com este presente divino do meu ofício e de toda nossa luta até aqui. Me sinto honrada e feliz por fazer parte dessa história! É histórico sim”, disse Naruna em suas redes sociais.

Multifunção

Naruna Costa é atriz, diretora, apresentadora, cantora e compositora negra brasileira. E com essa veia artística, ela ainda revela mais um detalhe. “Estou também na trilha! A música de fundo é a “Terra Berra” uma parceria que fiz com o Grupo Horoya, onde, além de cantar, também compus (letra e música) a convite do amigo Andre Piruka”, comentou.

Carreira

Naruna participou de novelas da Globo e Bandeirantes, além de fazer filmes, séries e peças de teatro ao longo de sua carreira. Recentemente, ela protagonizou ao lado de Seu Jorge a série da Netflix “Irmandadade”, ao viver a personagem Cristina.

Em 2018 ela levou o prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) como melhor direção, na categoria teatro. O prêmio ocorreu devido a peça “Buraquinhos – ou Vento é Inimigo do Picumã”.