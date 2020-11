Dr. Eduardo Nóbrega declara apoio ao Aprígio no 2º turno em Taboão da Serra

Direto da redação

O candidato a prefeito Dr. Eduardo Nóbrega (MDB), terceiro colocado na disputa pela Prefeitura de Taboão da Serra, anunciou na noite desta quarta-feira (19) apoio ao candidato Aprígio (Pode), segundo colocado nas eleições municipais.

Além dele, o evento teve a participação do vereador reeleito Alex Bodinho (PL), que também declarou apoio. Nos dois casos, os partidos se dividiram nos apoios, entre Engenheiro Daniel (PSDB), Aprígio (Pode) e neutralidade.

“Eu, ao lado do meu pai e do meu irmão, vencemos nove eleições para vereador. E eu sabia muito bem as dificuldades que iria enfrentar. Eu sabia que se Deus não tivesse preparado para que eu fosse prefeito, que tinha uma outra candidatura que também representava tudo que eu queria, que era a candidatura do Aprígio e do Buscarini”, diz Nóbrega.

O segundo turno da eleição acontece no domingo, dia 29 de novembro, com votação das 7h às 17h. O resultado deve sair no mesmo dia.