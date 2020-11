Prefeitura de Taboão entrega obra de ampliação da UBS Margaridas

Por Charles Eliseu, da PMTS / Foto: Ricardo Vaz, da PMTS

Taboão da Serra celebra mais uma grande conquista para a Saúde Pública. Nessa sexta-feira, 20, a Prefeitura entregou a obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Margaridas.

A unidade ganhou mais 10 consultórios e totaliza agora 16, com capacidade para atender uma população de mais de 30 mil pessoas em especialidades como odontologia, ginecologia, psiquiatria, nutrição, entre outras.

O valor total da obra é de R$ 2.029.625,72, sendo que R$ 500 mil são de uma emenda da deputada federal Bruna Furlan.

Além dos novos consultórios, todo o prédio passou por reforma, como os banheiros e nas áreas de acessibilidade para deslocamento de pessoas portadoras de necessidades especiais. A parte antiga da UBS segue em reforma.

Em um ato simbólico, sem a presença do público devido a pandemia, a deputada Analice Fernandes, relembrou com carinho de quando a unidade foi inaugurada há cerca de 30 anos. “Essa entrega é simbólica porque há 30 anos, quando o prefeito era o Dr. Armando Andrade, o Fernando, que era vice, assumiu interinamente a prefeitura e inaugurou a Unidade do Margaridas”, disse.

Analice agradeceu o empenho de todos os funcionários da Saúde, e destacou o difícil período da pandemia de Covid-19.

A secretária de Saúde Dra. Raquel Zaicaner agradeceu o empenho do prefeito Fernando Fernandes pela Saúde, ampliando os serviços e construindo novas unidades. “Temos mais duas unidades em construção, uma no Trianon outra no Laguna”, explicou.

O ato contou com a presença dos vereadores Dr. Ronaldo Onishi, Joice Silva, Érica Franquini, Priscila Sampaio e dos vereadores eleitos Sandro Ayres e Nezito e da diretora da UBS, a enfermeira Inês Mamede do Rosário.