Banda Espera Marido realiza bloco de carnaval virtual neste sábado (13)

Por Samara Matos, com informações da PMTS

Neste sábado (13) o bloco mais tradicional da região não deixará o carnaval passar em branco. A Banda Espera Marido vai fazer um show virtual das 18h às 20h, com transmissão ao vivo na página do Facebook da banda. De acordo com a organização, todas as normas sanitárias de segurança serão seguidas contra a Covid-19.

A festa que acontece tradicionalmente há 29 anos, em frente à padaria Rainha do Taboão, no Jd. Maria Rosa, em Taboão da Serra, neste ano, por conta da pandemia não poderá acontecer na rua, mas a diversão estará garantida para os foliões que acompanharem a live.

“Neste ano a festa vai ser em casa, portanto caprichem no quesito confete, serpentina, spray de espuma e animação, para que a comemoração fique o mais próxima possível da tradicional, cada um em sua casa”, indicou José Roberto dos Santos, o Santão, um dos organizadores do evento.

Conhecida pela ousadia e alegria, a Banda Espera Marido sempre é lembrada pelas brincadeiras que fazem ao se fantasiarem de mulher, com misturas de diferentes ritmos como marchinhas, axé e samba enredo, o que proporciona diversão para todos os gostos.

Fundada em 1993, por um grupo de amigos, que tinham o intuito de criar um bloco para o carnaval, a Banda Espera Marido nasceu em uma conversa na Padaria Rainha, onde Santão, Nelson Rodrigues, Nilson Latorre, José Leme, Pedrinho, Valter Corrêa e Djalma decidiram que naquele ano iriam sair vestidos de mulher.

Serviço:

Live da Banda Espera Marido

Sábado, 13/02, a partir das 18h

No Facebook da Espera Marido – https://www.facebook.com/espera.marido