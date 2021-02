Mesmo com ponto facultativo, Embu das Artes inicia vacinação em idosos com mais de 85 anos na segunda (15)

Por Samara Matos, na redação

Os idosos com mais de 85 anos de idade começam a ser vacinados na próxima segunda-feira (15) contra a covid-19 pela Prefeitura de Embu das Artes. As doses estarão disponíveis no Parque do Lago Francisco Rizzo na (rua Alberto Giosa, 390, Quinháu) de segunda a sábado das 9h às 17h00 ou na UBS Independência na (Estrada de Constantinopla, 1.200) de segunda a sexta-feira das 9h às 17h. A vacina também seguirá disponível para aqueles que têm mais de 90 anos

A prefeitura de Embu das Artes anunciou que vai manter os pontos facultativos dos dias 15 e 16 de fevereiro, referentes ao carnaval. O ponto facultativo segue até dia 17, a Quarta-feira de Cinzas. Mesmo com o decreto, a prefeitura irá seguir o calendário de vacinação determinado, mantendo a UBS aberta e o Parque do Rizzo para aplicação das doses. Somente nos dias 18 e 19 de fevereiro não haverá aplicação da vacina.

Para tomar a vacina é necessário levar um documento com foto, o cartão do SUS e um comprovante de residência. Não é necessário agendamento. Idosos residentes em casas de repouso também já estão recebendo a dose.