Rodízio de carros vai continuar valendo em SP na semana do Carnaval

Por Samara matos, na redação

Nesta quinta-feira (11) a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) de São Paulo informou que o rodízio municipal de veículos vai funcionar normalmente na segunda, terça e quarta-feira de carnaval. Durante os dias de rodízio, veículos com placas determinadas ficam proibidos de circularem pelo Centro Expandido da cidade, delimitado por.

O rodízio de caminhões, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) também continuam valendo.

A medida segue o decreto do governo de São Paulo, que determinou que a cidade não adotará o ponto facultativo nos dias de carnaval, como faz anualmente. De acordo com o governo, a medida segue as diretrizes do Centro de Contingência de Combate à covid-19.