Das 100 maiores cidades do país, Taboão da Serra é a 35ª melhor para morar

Por Allan dos Reis, na redação

A cidade de Taboão da Serra, que no dia 19 de fevereiro completa 62 anos, está na 35ª posição no ranking entre os 100 maiores municípios do país, elaborado pela Consultoria Macroplan “Desafios da Gestão Municipal (DGM)”, divulgado nesta semana pelo site da Revista Exame.

Na análise são levados em conta 15 indicadores, divididos em quatro áreas: educação, saneamento e sustentabilidade, saúde e segurança.

“O município ganhou 2 posições na década e manteve a posição na comparação com o último ano. Entre as quatro áreas analisadas, Taboão da Serra teve sua melhor posição em Segurança: 23ª posição. A posição nas outras áreas foi: 26ª em Educação, 39ª em Saneamento e Sustentabilidade e 61ª em Saúde”, diz trecho do estudo.

O ranking mostra Taboão mais bem posicionada que a maioria das capitais do país, ficando atrás apenas de seis, incluindo São Paulo, a maior cidade do país. Esses 100 municípios são responsáveis por gerar 53% dos empregos do país e representam 48% do PIB. No Brasil têm 5.570 municípios, divididos em 26 Estados e o Distrito Federal, capital do país.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O RANKING COMPLETO