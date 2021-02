Em ato pacífico, manifestantes bloqueiam pista da Régis Bittencourt contra fechamento de especialidade em hospitais

Direto da redação

Um grupo de manifestantes bloquearam as pistas da rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra contra o fechamento do pronto socorro do Hospital Geral de Itapecerica da Serra e contra o fim de algumas especialidades no Hospital Geral do Pirajuçara. No início da manhã desta quinta-feira (11), integrantes do Movimento Sem Terra (MST), Professor Moreira, a ex-vereadora Rosângela, de Embu das Artes e sindicalistas participaram do protesto.

Os manifestantes bloquearam, por volta das 8h10, as pistas da rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na altura da padaria Belas Artes, no Jd. Salete. O ato foi pacífico e as pistas já estão desbloqueadas.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Taboão da Serra publicou em sua página. “Em ato em defesa do #SUS e contra o fechamento de especialidades do Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, e prontos socorros de Itapecerica e Cotia, diretores do Sindicato, pacientes do SUS, movimentos sociais e políticos da região rumam para a Rodovia Régis Bittencourt”.

ENTENDA:

A população atendida em quatro hospitais estaduais da cidade de São Paulo e outros dois hospitais de Guarulhos e Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi surpreendida com o anúncio feito pelo governo do estado de fechamento do pronto atendimento nas unidades. A mudança gerou protestos na tentativa de que os hospitais permaneçam com as portas abertas aos moradores.

Desde o dia 1º de fevereiro, os pacientes que vão espontaneamente ao Hospital Geral do Itaim Paulista e ao Vila Alpina, na zona leste da capital, ou ao Pedreira e ao Grajaú, na zona sul, Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, e no Hospital Geral de Guarulhos, na região metropolitana, são dispensados e orientados a procurar outras unidades.