Direto da redação

Nesta quarta-feira (4), três homens tentaram assaltar uma loja dentro do Hipermercado D’avó, na Estrada Kizaemon Takeuti, no Jardim Roberto, em Taboão da Serra, mas foram surpreendidos pelos seguranças. A ação terminou com a fuga dos acusados e um deles, bateu a cabeça em ônibus da Viação Pirajuçara, que estava parado no ponto de ônibus.

Apesar do impacto, que deixou o vidro do para-brisa do ônibus quebrado, o homem conseguiu fugir a pé com seus comparsas. Ninguém foi preso.