Fábrica de Empregos de Embu das Artes oferece 24 vagas

Por Samara Matos, na redação

A Fábrica de Empregos de Embu das Artes está com 24 vagas de emprego disponíveis no site da Prefeitura, os selecionados para as vagas vão atuar no município de Embu das Artes e São Paulo.

Para participar do processo de seleção, basta comparecer à Fábrica de Empregos, no Jd. Santa Tereza até sexta-feira, das 7h às 15h50, portando,RG, CPF e carteira de trabalho.

VAGA: ATENDENTE DE FARMÁCIA – 5343253

QUANTIDADE: 01

SEXO: INDIFERENTE

FAIXA ETÁRIA: DE 25 ATÉ 45 ANOS

EXPERIÊNCIA: 12 MESES

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: R$ 1.100,00

VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA – 5268062

QUANTIDADE: 05

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: ATÉ 50 ANOS

EXPERIÊNCIA: 12 MESES

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: R$ 1.201,30

VAGA: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – 5062829

QUANTIDADE: 04

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: INDIFERENTE

EXPERIÊNCIA: 12 MESES EM MONTAGEM DE ESQUADRIAS

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: A COMBINAR

VAGA: AUXILIAR DE TI – 5334564

QUANTIDADE: 01

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: MAIOR DE 18 ANOS

EXPERIÊNCIA: 06MESES

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: A COMBINAR

VAGA: AUXILIAR TECNICO ELETÔNICO – 5345475

QUANTIDADE: 02

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: DE 25 A 45 ANOS

EXPERIÊNCIA: 24MESES

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO (CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA)

LOCAL DE TRABALHO: SÃO PAULO

SALÁRIO: R$ 1.600,00

VAGA: ESTOQUISTA / OPERADOR DE EMPILHADEIRA – 5345539

QUANTIDADE: 04

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: DE 25 A 45 ANOS

EXPERIÊNCIA: 36MESES (EM EMPILHADEIRA E CNH B)

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO (CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA)

LOCAL DE TRABALHO: SÃO PAULO

SALÁRIO: R$ 1.700,00

VAGA: JARDINEIRO – 5289512

QUANTIDADE: 01

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: ATÉ 50 ANOS

EXPERIÊNCIA: 12 MESES

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: R$ 1.300,00

VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM CURSO MOPP – 5305931

QUANTIDADE: 02

SEXO: INDIFERENTE

FAIXA ETÁRIA: INDIFERENTE

EXPERIÊNCIA: 24 MESES (EM CAMINHÃO ROLON, POLI E COMPACTADOR)

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: R$1.742,80

VAGA: MOTORISTA DE CARRETA COM CURSO MOPP – 5344431

QUANTIDADE: 03

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 30 ANOS

EXPERIÊNCIA: 12 MESES

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: R$2.128,37

VAGA: OPERADOR DE PALETEIRA (COM CURSO DE EMPILHADEIRA E CNHB) – 5335620

QUANTIDADE: 01

SEXO: MASCULINO

FAIXA ETÁRIA: INDIFERENTE

EXPERIÊNCIA: 12MESES

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO

LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES

SALÁRIO: R$ 1.323,75