Fábrica de Empregos de Embu das Artes oferece 24 vagas

Por Samara Matos, na redação
A Fábrica de Empregos de Embu das Artes está com 24 vagas de emprego disponíveis no site da Prefeitura, os selecionados para as vagas vão atuar no município de Embu das Artes e São Paulo.
Para participar do processo de seleção, basta comparecer à Fábrica de Empregos, no Jd. Santa Tereza até sexta-feira, das 7h às 15h50, portando,RG, CPF e carteira de trabalho.
VAGA: ATENDENTE DE FARMÁCIA – 5343253
QUANTIDADE: 01
SEXO: INDIFERENTE
FAIXA ETÁRIA: DE 25 ATÉ 45 ANOS
EXPERIÊNCIA: 12 MESES
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: R$ 1.100,00
VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA – 5268062
QUANTIDADE: 05
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: ATÉ 50 ANOS
EXPERIÊNCIA: 12 MESES
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: R$ 1.201,30
VAGA: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – 5062829
QUANTIDADE: 04
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: INDIFERENTE
EXPERIÊNCIA: 12 MESES EM MONTAGEM DE ESQUADRIAS
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: A COMBINAR
VAGA: AUXILIAR DE TI – 5334564
QUANTIDADE: 01
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: MAIOR DE 18 ANOS
EXPERIÊNCIA: 06MESES
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: A COMBINAR
VAGA: AUXILIAR TECNICO ELETÔNICO – 5345475
QUANTIDADE: 02
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: DE 25 A 45 ANOS
EXPERIÊNCIA: 24MESES
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO (CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA)
LOCAL DE TRABALHO: SÃO PAULO
SALÁRIO: R$ 1.600,00
VAGA: ESTOQUISTA / OPERADOR DE EMPILHADEIRA – 5345539
QUANTIDADE: 04
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: DE 25 A 45 ANOS
EXPERIÊNCIA: 36MESES (EM EMPILHADEIRA E CNH B)
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO (CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA)
LOCAL DE TRABALHO: SÃO PAULO
SALÁRIO: R$ 1.700,00
VAGA: JARDINEIRO – 5289512
QUANTIDADE: 01
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: ATÉ 50 ANOS
EXPERIÊNCIA: 12 MESES
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: R$ 1.300,00
VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM CURSO MOPP – 5305931
QUANTIDADE: 02
SEXO: INDIFERENTE
FAIXA ETÁRIA: INDIFERENTE
EXPERIÊNCIA: 24 MESES (EM CAMINHÃO ROLON, POLI E COMPACTADOR)
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: R$1.742,80
VAGA: MOTORISTA DE CARRETA COM CURSO MOPP – 5344431
QUANTIDADE: 03
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 30 ANOS
EXPERIÊNCIA: 12 MESES
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: R$2.128,37
VAGA: OPERADOR DE PALETEIRA (COM CURSO DE EMPILHADEIRA E CNHB) – 5335620
QUANTIDADE: 01
SEXO: MASCULINO
FAIXA ETÁRIA: INDIFERENTE
EXPERIÊNCIA: 12MESES
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO
LOCAL DE TRABALHO: EMBU DAS ARTES
SALÁRIO: R$ 1.323,75