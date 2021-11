Black Friday 2021 acontece nesta sexta-feira (26)

Por Samara Matos, na redação

A Black Friday é um dos principais eventos de varejo para encontrar ofertas e descontos especiais. Em 2021, a Black Friday será realizada no dia 26 de novembro. Originalmente criada nos Estados Unidos, ganhou muita popularidade no Brasil e, desde 2010, consolidou-se como uma data muito esperada para movimentar o comércio em lojas físicas e e-commerces.

A data é sempre marcada para a sexta-feira da quarta semana do mês de novembro, no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos. Em suma, ainda que a data oficial seja apenas na sexta-feira, 26, muitas redes de varejo no Brasil ampliam os períodos de ofertas para a semana que antecede a Black Friday ou até mesmo para todo o mês de novembro.

Sendo assim, a Black Friday consiste em disponibilizar ofertas durante as 24 horas da sexta-feira. É comum que os descontos oferecidos sejam maiores que em outras épocas do ano ou incluam uma variedade maior de produtos.

Muitos sites de e-commerce disponibilizam uma contagem regressiva na página das lojas, indicando o período restante até o início da Black Friday para concentrar uma quantidade maior de clientes e visitas na data. Essa liquidação dura apenas até o final da sexta-feira e, por conta desse curto período, os descontos podem ser mais vantajosos do que em outras situações.