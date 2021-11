Taboão começa a aplicar dose de reforço contra Covid-19 em maiores de 18 anos na segunda (22)

Por Renata Gomes, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra através da Secretaria de Saúde inicia na segunda-feira, 22/11, a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adultos com idade a partir de 18 anos que tenham concluído o esquema vacinal, ou seja, que tomaram as duas doses da vacina contra a doença, há pelo menos cinco meses. A dose de reforço começa a ser aplicada seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

As doses de reforço contra a Covid-19 serão aplicadas nas 13 Unidades Básicas de Saúde de Taboão da Serra, das 8h às 16h, não é preciso fazer agendamento. Estão sendo aplicadas 1ª, 2ª e dose adicional da vacina em qualquer pessoa elegível para receber o imunizante. Para receber a vacina, basta comparecer à UBS munido do documento oficial com foto, comprovante de endereço e cartão de vacina comprovando que foi imunizado no município.

Neste momento, o Ministério da Saúde e a Anvisa ainda não autorizaram a aplicação de dose de reforço para as pessoas que foram imunizadas com a dose única da vacina Janssen.

De acordo com levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura, no ranking de vacinação com os 39 municípios do Estado de São Paulo, Taboão da Serra ocupa a 6ª posição em relação a estimativa da população com mais de 12 anos (235.384), apta para tomar a vacina contra a Covid-19, ou seja, 96,27% desse público está imunizado com a primeira dose ou dose única e 78,17% completaram o esquema vacinal com a segunda dose.

Para o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, o controle que o município alcançou da pandemia é atribuído ao Plano de Vacinação. “Hoje estamos com uma situação favorável, diante ao controle em Taboão da Serra. Essa conquista é fruto do trabalho realizado pelo Comitê de Combate à Covid-19 e ao empenho de imunizar nossa população, pois temos mais de 96% do público alvo acima de 12 anos vacinado. A dose adicional reforça o sistema imunológico e traz mais segurança para a nossa população, por isso, indicamos que todos procurem as UBSs e tomem a dose adicional”.

Dose adicional para os profissionais da Educação

Os profissionais da educação das redes pública municipal, estadual e privada, que tomaram a segunda dose contra a Covid-19 há pelo menos cinco meses, poderão tomar a dose adicional nos dias 24, 25 e 26/11, das 8h às 16h, no Parque das Hortênsias.

Para receber a imunização, os profissionais da educação precisam levar documento de identificação com foto e o cartão de vacinação comprovando que completaram o esquema vacinal há cinco meses.

SERVIÇO:

> Dose adicional da vacina contra Covid-19 para +18

Ter concluído o esquema vacinal há pelo menos 5 meses

Local: Nas 13 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h

Levar documento com foto e CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

> Dose adicional da vacina contra Covid-19 para profissionais da Educação

Dias 24, 25 e 26/11, das 8h às 16h

Local: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega

Levar documento com foto e CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.