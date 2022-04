Burger King vende lanches a R$ 6 para quem apresentar título de eleitor

Direto da redação

A rede de fast-food Burger King vai oferecer produtos com preços promocionais em seus restaurantes, entre os dias 27 e 29 de abril, para quem apresentar o título de eleitor (evidências da tiragem ou regularização também serão aceitas) nos balcões das lojas. Com a campanha, a empresa dá continuidade à discussão que iniciou há anos — e foi retomada nas últimas semanas — sobre a importância do voto.

Entre os itens que farão parte da ação, estão: Batata Média, BK Mix Brownie ou Ovomaltine, Rodeio, Chicken Jr., Onion Rings Média, entre outros produtos, que estarão disponíveis pelo valor de R$ 6.