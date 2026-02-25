Câmara de Taboão da Serra celebra os 67 anos da cidade com entrega da Medalha 19 de Fevereiro nesta quinta-feira (26)

Da CMTS
A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza na próxima quinta-feira, dia 26, a partir das 19h, sessão solene para a entrega da Medalha 19 de Fevereiro, uma das mais importantes honrarias do município. A cerimônia integra as comemorações dos 67 anos de emancipação político-administrativa da cidade.
Ao todo, 26 personalidades serão homenageadas. Os nomes foram aprovados por unanimidade pelos 13 vereadores durante sessão legislativa. Cada parlamentar indicou duas pessoas para receber a medalha.
Instituída em 2001, a Medalha 19 de Fevereiro faz referência à data oficial de emancipação do município, ocorrida em 1959. Desde então, a homenagem é concedida anualmente a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento social, econômico, cultural, esportivo ou comunitário de Taboão da Serra.
Para o presidente da Câmara, vereador Carlinhos do Leme, a cerimônia representa um momento de reconhecimento e valorização da história local.
“Serão 26 homenageados que, de forma direta ou indireta, ajudam a construir a trajetória de Taboão da Serra. A Medalha 19 de Fevereiro simboliza o reconhecimento do Legislativo a pessoas que contribuem para o crescimento da cidade e para a melhoria da vida da nossa população”, afirmou.
O presidente também destacou a tradição da solenidade. “É um evento realizado desde 2001, que fortalece o vínculo entre o Poder Legislativo e a sociedade. Manter viva essa celebração é valorizar aqueles que fazem a diferença no dia a dia do município”, declarou.
A sessão solene será aberta ao público e à imprensa, sem necessidade de convite. Quem não puder comparecer poderá acompanhar a cerimônia ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no YouTube.
Conheça os homenageados de 2026
Anderson Nóbrega – Gerlane Silva e Carlos Wagner Silva Bomfim
Carlinhos do Leme – Matheus Nogueira da Silva e João Paulo de Camargo
Celso Gallo – Ivone Pereira Menino e Leonardo Tadeu
Dídio Conceição – José Luiz da Broi e Franciele Oliveira de Jesus
Donizete – Sirlene Ferreira da Silva e Geraldo da Nóbrega Costa
Dr. Ronaldo Onishi – Kelly Rogério da Silva e Leandro Ferreira da Cunha
Enfermeiro Rodney – Cesar Augusto M. Gibelli e Carlos Alberto de C. Soares
Joice Silva – Luiz Antonio de Almeida e Bruno de Jesus Moreira Souza
Nezito – Luiz Antonio Ferreira e Antônia A. V. Lemos de Brito
Professora Najara Costa – José Luis Rodrigues Alves e Vicente Firmino Alves
Sandro Ayres – Eduardo de Jesus Santos e Geisa Santana de Oliveira
Thamires de Cássia – Pastor Joilson Costa e Elenilson L. dos Santos
Wanderley Bressan – Paulo Silas e Pe. José Hercilio Pessoa de Oliveira
SERVIÇO:
Sessão Solene – Entrega da Medalha 19 de Fevereiro
Data: 26 de fevereiro (quinta-feira)
Horário: a partir das 19h
Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra
Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena
Evento aberto ao público
Transmissão: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373