Câmara de Taboão da Serra celebra os 67 anos da cidade com entrega da Medalha 19 de Fevereiro nesta quinta-feira (26)

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza na próxima quinta-feira, dia 26, a partir das 19h, sessão solene para a entrega da Medalha 19 de Fevereiro, uma das mais importantes honrarias do município. A cerimônia integra as comemorações dos 67 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

Ao todo, 26 personalidades serão homenageadas. Os nomes foram aprovados por unanimidade pelos 13 vereadores durante sessão legislativa. Cada parlamentar indicou duas pessoas para receber a medalha.

Instituída em 2001, a Medalha 19 de Fevereiro faz referência à data oficial de emancipação do município, ocorrida em 1959. Desde então, a homenagem é concedida anualmente a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento social, econômico, cultural, esportivo ou comunitário de Taboão da Serra.

Para o presidente da Câmara, vereador Carlinhos do Leme, a cerimônia representa um momento de reconhecimento e valorização da história local.

“Serão 26 homenageados que, de forma direta ou indireta, ajudam a construir a trajetória de Taboão da Serra. A Medalha 19 de Fevereiro simboliza o reconhecimento do Legislativo a pessoas que contribuem para o crescimento da cidade e para a melhoria da vida da nossa população”, afirmou.

O presidente também destacou a tradição da solenidade. “É um evento realizado desde 2001, que fortalece o vínculo entre o Poder Legislativo e a sociedade. Manter viva essa celebração é valorizar aqueles que fazem a diferença no dia a dia do município”, declarou.

A sessão solene será aberta ao público e à imprensa, sem necessidade de convite. Quem não puder comparecer poderá acompanhar a cerimônia ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no YouTube.

Conheça os homenageados de 2026

Anderson Nóbrega – Gerlane Silva e Carlos Wagner Silva Bomfim

Carlinhos do Leme – Matheus Nogueira da Silva e João Paulo de Camargo

Celso Gallo – Ivone Pereira Menino e Leonardo Tadeu

Dídio Conceição – José Luiz da Broi e Franciele Oliveira de Jesus

Donizete – Sirlene Ferreira da Silva e Geraldo da Nóbrega Costa

Dr. Ronaldo Onishi – Kelly Rogério da Silva e Leandro Ferreira da Cunha

Enfermeiro Rodney – Cesar Augusto M. Gibelli e Carlos Alberto de C. Soares

Joice Silva – Luiz Antonio de Almeida e Bruno de Jesus Moreira Souza

Nezito – Luiz Antonio Ferreira e Antônia A. V. Lemos de Brito

Professora Najara Costa – José Luis Rodrigues Alves e Vicente Firmino Alves

Sandro Ayres – Eduardo de Jesus Santos e Geisa Santana de Oliveira

Thamires de Cássia – Pastor Joilson Costa e Elenilson L. dos Santos

Wanderley Bressan – Paulo Silas e Pe. José Hercilio Pessoa de Oliveira

SERVIÇO:

Sessão Solene – Entrega da Medalha 19 de Fevereiro

Data: 26 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Evento aberto ao público

Transmissão: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373