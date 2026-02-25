Vereadora de Embu das Artes atropela namorado e diz ter sido agredida por ele antes do episódio

Direto da redação

A vereadora Aline Santos (MDB) é investigada pela Polícia Civil após atropelar o namorado e afirmar que havia sido agredida por ele momentos antes do episódio. O caso aconteceu no dia 25 de dezembro de 2025, na Estrada de Itapecerica Campo Limpo, em Embu das Artes.

Segundo as informações divulgadas, o casal havia saído para um passeio de motocicleta quando, em determinado momento, o homem teria parado o veículo e deixado a vereadora sozinha na via. Após retornar, e depois de uma discussão, ele teria iniciado agressões físicas, com socos e chutes.

Aline relatou ter sofrido lesões no nariz e no rosto, além de escoriações nos braços e pernas. Após as agressões, a vereadora entrou em seu carro para deixar o local. O homem teria parado a motocicleta em frente ao veículo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro atinge o motociclista, que é lançado ao chão. O veículo também passa por cima da motocicleta.

Após o atropelamento, Aline se dirigiu ao Pronto-Socorro Vazame, onde recebeu atendimento médico. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada na unidade de saúde para registro da ocorrência.

A vereadora também afirmou que, após o episódio, o homem fugiu levando seu telefone celular e passou a enviar ameaças de morte à sua assessoria, caso ela procurasse as autoridades.

O caso é apurado pela Polícia Civil e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Embu das Artes. Até o momento, não há informações sobre prisões, e a parlamentar não se manifestou oficialmente.

As informações são do g1.