ONG Sementes do Amanhã inicia arrecadação de chocolates para ação de Páscoa 2026

Por Samara Matos, na redação

A ONG Sementes do Amanhã iniciou uma campanha de arrecadação de chocolates para a Páscoa de 2026, com o objetivo de levar alegria e esperança a crianças e adolescentes atendidos pela instituição. As doações podem ser feitas até o dia 2 de abril.

A iniciativa busca envolver a comunidade na solidariedade, arrecadando ovos de Páscoa e caixas de bombons, que serão entregues durante a ação social da ONG. A participação da população é essencial para garantir uma Páscoa mais acolhedora e feliz para os jovens atendidos.

Para contribuir ou obter mais informações sobre a campanha, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 94226-4517. Cada doação ajuda a transformar a Páscoa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.