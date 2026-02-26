Jovem é preso em flagrante com mais de 200 porções de drogas no Jardim Margarida

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada de quinta-feira (26), no Jardim Margarida, em Taboão da Serra. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal na Rua Gonçalves Dias.

Durante a ação, os agentes abordaram o suspeito, que estava na via pública com uma bolsa. No interior do objeto, foram localizadas diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e anotações relacionadas à comercialização das drogas.

Ao todo, foram apreendidos 68 papelotes de maconha, 121 porções de cocaína, sete pedras de crack e quatro comprimidos de ecstasy, além de R$ 145 em dinheiro. O homem admitiu que realizava a venda dos entorpecentes no local.

O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu em silêncio durante o procedimento policial. Após análise dos fatos e do material apreendido, foi determinada a prisão em flagrante e o indiciamento por tráfico de drogas, conforme a legislação vigente.

O homem permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.