Taboão da Serra aplica vacina contra bronquiolite em bebês prematuros e crianças com comorbidades

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou, neste mês de fevereiro, a aplicação da Nirsevimabe (Beyfortus), imunizante indicado para a prevenção da bronquiolite causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A vacina é destinada a bebês prematuros e a crianças de até 24 meses com comorbidades, conforme critérios do Ministério da Saúde.

Para que a criança do público-alvo receba a dose, é necessário passar por avaliação médica na rede municipal e apresentar documentação que comprove a prematuridade e/ou a comorbidade, como relatório de alta hospitalar, exames ou laudos médicos.

A Nirsevimabe oferece proteção imediata contra o VSR, um dos principais causadores de infecções respiratórias graves em recém-nascidos e bebês, especialmente nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico e os pulmões ainda estão em desenvolvimento.

O imunizante é indicado para bebês com idade gestacional igual ou inferior a 36 semanas e 6 dias e para crianças com até 1 ano, 11 meses e 29 dias que apresentem comorbidades previstas nas diretrizes do Ministério da Saúde.

Em Taboão da Serra, as primeiras aplicações ocorreram no último dia 10, quando duas doses foram administradas em gêmeos atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Laguna. Outras aplicações já estão programadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., ressaltou a importância da ampliação da proteção infantil no município.

“Estamos muito felizes em poder ofertar esse imunizante em nossa cidade. O vírus sincicial é uma das principais causas de internação em bebês, justamente em uma fase em que o organismo ainda está em desenvolvimento. Essa estratégia certamente contribuirá para a redução de complicações e internações por bronquiolite”, afirmou.

A Secretaria de Saúde reforça que a aplicação da Nirsevimabe integra as ações de fortalecimento da atenção à saúde infantil e da prevenção de doenças respiratórias em Taboão da Serra.