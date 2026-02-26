Equoterapia para crianças e jovens com deficiência encerra inscrições nesta sexta-feira (27) em Embu das Artes

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes está com inscrições abertas para o serviço de equoterapia destinado a pessoas com deficiência. O prazo para se inscrever termina nesta sexta-feira (27).

A equoterapia é um método terapêutico reconhecido pela ANDE Brasil que utiliza o cavalo como recurso interdisciplinar, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social das pessoas atendidas. Entre os benefícios estão a melhora do equilíbrio, coordenação motora, postura, tônus muscular, percepção corporal, atenção, comunicação e aspectos emocionais.

Podem se inscrever crianças e jovens com deficiência a partir de 2 anos de idade completos. O cadastro deve ser realizado por meio de formulário on-line disponibilizado pela Prefeitura, onde constam as informações sobre o serviço, público-alvo e critérios de atendimento.

A Secretaria informa que a inscrição não garante vaga imediata, pois o atendimento depende de avaliação técnica, dos critérios do programa e da disponibilidade de vagas. Após o encerramento do período de inscrições, os responsáveis serão contatados para orientações sobre as próximas etapas.

O link para as inscrições: Programa Municipal de Equoterapia