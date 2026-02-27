Previsão do tempo para o fim de semana em Taboão da Serra indica sol entre nuvens e pancadas de chuva

Direto da redação

A previsão do tempo para Taboão da Serra indica sol entre nuvens e pancadas de chuva entre esta sexta-feira (27) e domingo (1º). As temperaturas permanecem amenas, com mínima de 16°C e máxima de 24°C ao longo do período.

Nesta sexta-feira (27), o dia será de sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo tende a ficar mais firme. A temperatura varia entre 18°C e 23°C, com previsão de 1,5 mm de chuva e 97% de chance de precipitação. A umidade do ar pode chegar a 100%.

No sábado (28), o sol aparece entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu segue encoberto, mas sem chuva significativa. Os termômetros marcam entre 17°C e 24°C, com previsão de 0,2 mm de chuva e 75% de probabilidade.

Já no domingo (1º), a mínima cai para 16°C e a máxima permanece em 24°C. O dia terá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite.