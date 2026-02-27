Hopi Hari anuncia ingressos a R$ 1 para mulheres no mês de março

Por Samara Matos, na redação

O Hopi Hari, localizado em Vinhedo, preparou uma ação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Entre os dias 1º e 30 de março de 2026, mulheres a partir de 13 anos poderão garantir ingresso por apenas R$ 1 para visitar o parque em datas selecionadas.

A promoção é limitada e disponibilizará 30 mil passaportes ao longo do mês, sendo permitida a compra de apenas um ingresso por CPF. A aquisição deve ser feita antecipadamente pelo site oficial do parque, no endereço https://www.hopihari.com.br.

No momento da compra, é necessário selecionar no calendário a opção “Passaporti Mês da Mulher”. Quando a data estiver esgotada, a indicação aparecerá como “Indisponível”. Caso ainda haja disponibilidade, o sistema permitirá adicionar o ingresso ao carrinho e concluir a compra normalmente.

O passaporte promocional garante acesso ao parque na data escolhida, mediante apresentação de documento de identificação nas catracas. A oferta não é cumulativa com outras promoções e não inclui gastos com alimentação, estacionamento ou atrações pagas à parte.

A recomendação é que as interessadas acompanhem o site com frequência, já que novas datas podem ser liberadas ao longo da campanha.