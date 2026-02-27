Itapecerica da Serra recebe CIEE em Movimento de 2 a 5 de março com vagas de estágio

Direto da redação

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com a Prefeitura de Itapecerica da Serra, realiza nos dias 2, 4 e 5 de março o projeto CIEE em Movimento no município. A iniciativa oferece oportunidades para estudantes que buscam estágio e inserção no mercado de trabalho.

Durante a ação, os participantes poderão realizar cadastro para vagas de estágio, receber orientações profissionais e participar de atividades especiais promovidas pela equipe do CIEE. Quem fizer o cadastro presencialmente também receberá um brinde.

Confira as datas e locais

2 de março (segunda-feira)

Das 9h30 às 15h30

Largo da Matriz – Centro

4 de março (quarta-feira)

Das 9h30 às 16h

Praça Adauto de Oliveira – Valo Velho

Av. Soldado-Polícia Militar Gilberto Augustinho, 127

5 de março (quinta-feira)

Das 9h30 às 16h

Praça José Leal – Rua Machado de Assis – Jardim Jacira

O CIEE em Movimento é uma oportunidade para estudantes ampliarem o acesso a vagas de estágio, fortalecerem o currículo e se aproximarem do mercado de trabalho.