EMI Jurema é invadida e tem equipamentos furtados; aulas suspensas somente no período da manhã

Direto da redação

A EMI Jurema, localizada no bairro Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, foi invadida e furtada na madrugada desta sexta-feira (27). De acordo com informações preliminares, foram levados equipamentos de informática. Não é a primeira vez que a unidade escolar é alvo de furtos.

Por conta da realização de perícia e do levantamento dos itens furtados e possíveis danos, as aulas foram suspensas no período da manhã. O atendimento aos alunos será retomado no período da tarde desta sexta-feira (27), após a liberação do local e a garantia de segurança.

O secretário de Educação, Luciano Corrêa, informou que a equipe técnica acompanhou a ocorrência e adotou as providências necessárias para que as atividades fossem normalizadas ainda hoje.

Segundo o secretário, já estão sendo planejadas medidas para reforçar a segurança nas unidades escolares, incluindo monitoramento em conjunto com a Secretaria de Segurança e a instalação de alarmes com ligação direta à Central de Monitoramento da GCM.